Верховный лидер Ирана жив: Рубио сделал сенсационное заявление

Заявление прозвучало на фоне напряженной ситуации с морской блокадой. Рубио увязал перспективу отмены ограничительных мер с конкретным шагом Тегерана. Он подчеркнул: Соединенные Штаты не станут снимать санкции с Ирана до тех пор, пока не будет разблокирован Ормузский пролив.