Верховный лидер Ирана жив: Рубио сделал сенсационное заявление

По словам Рубио, полученные данные свидетельствуют о том, что Моджтаба Хаменеи жив и все глубже вовлекается в процесс принятия ключевых решений. Эту информацию госсекретарь озвучил, комментируя обстановку вокруг Исламской Республики.
Заявление прозвучало на фоне напряженной ситуации с морской блокадой. Рубио увязал перспективу отмены ограничительных мер с конкретным шагом Тегерана. Он подчеркнул: Соединенные Штаты не станут снимать санкции с Ирана до тех пор, пока не будет разблокирован Ормузский пролив.
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