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Верховный лидер Ирана жив: Рубио сделал сенсационное заявление

Агентство Reuters передает заявление государственного секретаря США Марко Рубио, касающееся верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Агентство Reuters передает заявление государственного секретаря США Марко Рубио, касающееся верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Глава американской дипломатии утверждает, что существуют признаки, указывающие на его текущую политическую активность.

По словам Рубио, полученные данные свидетельствуют о том, что Моджтаба Хаменеи жив и все глубже вовлекается в процесс принятия ключевых решений. Эту информацию госсекретарь озвучил, комментируя обстановку вокруг Исламской Республики.

Заявление прозвучало на фоне напряженной ситуации с морской блокадой. Рубио увязал перспективу отмены ограничительных мер с конкретным шагом Тегерана. Он подчеркнул: Соединенные Штаты не станут снимать санкции с Ирана до тех пор, пока не будет разблокирован Ормузский пролив.

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