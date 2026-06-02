Учения НАТО BALTOPS на Балтике соберут вдвое меньше войск, чем в 2025 году

Ежегодные манёвры, которые проводятся с 1971 года, в этом году соберут около 20 кораблей из 15 стран альянса и примерно 6 тысяч военных. Это, как отмечает агентство, примерно половина от состава учений годичной давности, несмотря на повышенную напряжённость в балтийском регионе.