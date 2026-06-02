Министерство иностранных дел России объявило о введении персональных санкций в отношении пятерых представителей британского журналистского сообщества. Данная мера вызвана «тиражированием клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России». Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, в «черный список» попали автор дезинформационного доклада института «Общество Генри Джексона»* Александр Браудер, журналистка The Washington Post Кэтрин Бэлтон, управляющий директор компании «Committed to Good» Элис Мэри Лафер, председатель совета директоров «Chelsea Group» Ричард Николас Уэстбери и журналист издания «I» Ричард Холмс.
— Предупреждаем, что любые усилия британских политэлит по дальнейшему разжиганию русофобии, преднамеренному нанесению ущерба международной репутации нашей страны и раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор, — передает официальный сайт МИД.
Недавно Британия и Польша в рамках подписанного соглашения по безопасности назвали Россию «наиболее серьезной угрозой» своей безопасности и выразили намерение бороться с ней. Политолог Малек Дудаков выразил мнение, что этот документ является частью стратегии Лондона по созданию нового антироссийского альянса в Восточной Европе.
Ранее Великобритания бессрочно разрешила импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах. Помимо самого импорта, лицензия также разрешает предоставление сопутствующих услуг и действий.
Позже еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис выразил удивление в связи с тем, что Великобритания не уведомила Европейский союз о своем частичном отходе от энергетических санкций против России.
*Организация, признанная нежелательной в России.