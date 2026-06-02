Недавно Британия и Польша в рамках подписанного соглашения по безопасности назвали Россию «наиболее серьезной угрозой» своей безопасности и выразили намерение бороться с ней. Политолог Малек Дудаков выразил мнение, что этот документ является частью стратегии Лондона по созданию нового антироссийского альянса в Восточной Европе.