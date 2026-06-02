Рубио заявил, что США не снабжают оружием гражданское население Ирана

Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Соединённые Штаты в противостоянии с Тегераном продемонстрировали миру отнюдь не мощь, а собственную беспомощность. Как отметил дипломат, предпринятые Вашингтоном шаги не привели к тем результатам, на которые американская администрация, очевидно, делала ставку.