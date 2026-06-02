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Рубио заявил, что США не снабжают оружием гражданское население Ирана

Американская администрация не занимается передачей оружия гражданскому населению Ирана. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио.

Источник: Life.ru

"Мне не известно о каких-либо программах по вооружению гражданских в Иране с целью свержения правительства, — ответил руководитель американской дипломатии на соответствующий вопрос.

Он допустил, что такую деятельность могут вести другие государства или организации, но никак не Вашингтон.

Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Соединённые Штаты в противостоянии с Тегераном продемонстрировали миру отнюдь не мощь, а собственную беспомощность. Как отметил дипломат, предпринятые Вашингтоном шаги не привели к тем результатам, на которые американская администрация, очевидно, делала ставку.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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