Президент Танзании Хасан прибыла с госвизитом в Россию

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан прибыла в Россию с государственным визитом. Cамолет танзанийского лидера приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Об этом сообщило ИС «Вести».
3 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в понедельник примет в Кремле своего танзанийского коллегу. Хасан будет находиться в стране в течение двух дней — с 3 по 5 июня. Встреча двух лидеров пройдет в Москве.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия видит достойные перспективы в сфере поставок нефтепродуктов в Танзанию.