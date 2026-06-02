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Президент Танзании Хасан прибыла с госвизитом в Россию

Борт № 1 Танзании приземлился в московском аэропорту.

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан прибыла в Россию с государственным визитом. Cамолет танзанийского лидера приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Об этом сообщило ИС «Вести».

3 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в понедельник примет в Кремле своего танзанийского коллегу. Хасан будет находиться в стране в течение двух дней — с 3 по 5 июня. Встреча двух лидеров пройдет в Москве.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия видит достойные перспективы в сфере поставок нефтепродуктов в Танзанию.

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