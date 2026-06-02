Президент Танзании Хасан прибыла с госвизитом в Россию

3 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в понедельник примет в Кремле своего танзанийского коллегу. Хасан будет находиться в стране в течение двух дней — с 3 по 5 июня. Встреча двух лидеров пройдет в Москве.