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Уроженец Белоруссии Роман Гофман возглавил израильский «Моссад»

Уроженец Белоруссии, генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность главы службы внешней разведки Израиля «Моссад».

Источник: Аргументы и факты

Уроженец Белоруссии, генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность главы службы внешней разведки Израиля «Моссад». Об этом сообщила правительственная пресс-служба страны.

До назначения Гофман занимал пост военного секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Официальная церемония прошла в штаб-квартире «Моссада». В ней приняли участие Нетаньяху, спикер парламента, министры, начальник Генштаба Армии обороны Израиля, представители оборонного ведомства и бывший директор «Моссада» Давид Барнеа.

Выступая на церемонии, Нетаньяху отметил, что многие известные деятели Израиля были выходцами из Белоруссии. Он подчеркнул, что Гофман, приехавший в Израиль ребенком, прошел долгий и сложный путь.

«Вы преодолели каждое препятствие на пути к этому назначению. И теперь я официально назначаю вас 14-м директором израильского “Моссада”», — заявил Нетаньяху.

Премьер Израиля также отметил, что «Моссад» продолжит находиться на переднем крае борьбы против Ирана.

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