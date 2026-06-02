Уроженец Белоруссии Роман Гофман возглавил израильский «Моссад»

До назначения Гофман занимал пост военного секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Официальная церемония прошла в штаб-квартире «Моссада». В ней приняли участие Нетаньяху, спикер парламента, министры, начальник Генштаба Армии обороны Израиля, представители оборонного ведомства и бывший директор «Моссада» Давид Барнеа.
Выступая на церемонии, Нетаньяху отметил, что многие известные деятели Израиля были выходцами из Белоруссии. Он подчеркнул, что Гофман, приехавший в Израиль ребенком, прошел долгий и сложный путь.
«Вы преодолели каждое препятствие на пути к этому назначению. И теперь я официально назначаю вас 14-м директором израильского “Моссада”», — заявил Нетаньяху.
Премьер Израиля также отметил, что «Моссад» продолжит находиться на переднем крае борьбы против Ирана.