В министерстве связали этот шаг с провокационной риторикой британских официальных лиц. Лондон распространяет инсинуации о России и продолжает поставки вооружений киевскому режиму. Под ограничения попали те, кто тиражирует ложные сведения о политике российского руководства. Также в список включили руководителей британских кадровых компаний. Эти структуры подбирают персонал для неонацистского режима под видом псевдогуманитарных проектов на Украине.