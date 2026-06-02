Рубио назвал условие снятия морской блокады с Ирана

Мы установили блокаду на выпуск иранской нефти, и причина, по которой мы это сделали, заключается в том, что они закрыли пролив", — заявил Рубио, трансляцию вело агентство Reuters на YouTube-канале. По словам госсекретаря, санкционные меры в отношении экспорта иранского сырья стали ответным шагом на действия иранских властей в акватории. Теперь Вашингтон настаивает на восстановлении навигации как на первичном условии для начала деэскалации.