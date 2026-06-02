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Рубио назвал условие снятия морской блокады с Ирана

Снятие американской морской блокады напрямую зависит от открытия Ормузского пролива со стороны Ирана. Об этом 2 июня заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса.

Источник: Известия

Американский дипломат подчеркнул, что вопрос беспрепятственного прохода судов через пролив является ключевым требованием Вашингтона на переговорах с Тегераном. "Он должен быть открыт немедленно в обмен на не что иное, как снятие нашей блокады.

Мы установили блокаду на выпуск иранской нефти, и причина, по которой мы это сделали, заключается в том, что они закрыли пролив", — заявил Рубио, трансляцию вело агентство Reuters на YouTube-канале. По словам госсекретаря, санкционные меры в отношении экспорта иранского сырья стали ответным шагом на действия иранских властей в акватории. Теперь Вашингтон настаивает на восстановлении навигации как на первичном условии для начала деэскалации.

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи накануне заявил, что Иран не допустит сохранения морской блокады Ормузского пролива со стороны США и дальнейшего обострения ситуации в Ливане.

Газета The New York Times 31 мая сообщила, что американские военные за последние три недели провели около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив в обход блокады Ирана. Перед пересечением Ормуза экипаж большинства судов отключал транспондеры для большей скрытности. Иногда маршрут следования торговых судов проходил на удалении от побережья Ирана.

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