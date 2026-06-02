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Жена Байдена рассказала о риске гражданской войны из-за выборов 2024 года

Опасения из-за возможного начала гражданской войны в связи с избранием Трампа повлияли на рождественский декор Белого дома, пишет жена Байдена в своих мемуарах. Весь главный коридор заполнили тысячью белых бумажных голубей.

Источник: РБК

При планировании рождественского декора в Белом доме в 2024 году учитывались опасения администрации из-за риска начала гражданской войны после президентских выборов. Об этом написала бывшая первая леди США Джилл Байден в своих мемуарах под названием «Вид из Западного крыла» (есть в распоряжении РБК).

«Когда мы в последний раз готовились встречать праздники в Белом доме в 2024 году, нам пришлось планировать украшения, не зная, чем закончатся выборы. Я хотела, чтобы всё было скромно — из‑за всеобщего страха: если победу присудили бы демократам, это могло привести к гражданской войне. Да, нас действительно беспокоил такой исход», — пишет Джилл Байден.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября 2024 года, победу одержал республиканец Дональд Трамп, однако его победа была утверждена только в январе 2025-го. Это объясняется поэтапной процедурой, закрепленной федеральным законодательством и Конституцией США. В ноябре американцы голосуют за выборщиков, а не напрямую за кандидатов. После этого штаты проводят подсчет голосов. В январе Конгресс США на совместном заседании вскрывает присланные сертификаты, проводит официальный подсчет голосов выборщиков и утверждает окончательные итоги.

В истории США был только один случай, когда кандидат, лидировавший в ноябре, в итоге уступил победу после январского утверждения — выборы 1876 года. Демократ Сэмюэл Тилден опережал республиканца Ратерфорда Хейса по народному голосованию, но результаты в четырех штатах были оспорены из-за нарушений. Специальная комиссия присудила спорные голоса Хейсу, и в январе 1877 года победителем признали именно его.

Она также отметила, что в то время «мир во всем мире ощущался недостижимо далеким». В связи с этим темой года стал «Сезон мира и света».

«Мы заполнили весь главный коридор тысячей белых бумажных голубей — словно пытаясь теплом, красотой и символами примирения, наполнившими Белый дом, создать ощущение гармонии, которая перешла бы по наследству новой администрации», — пишет в своей книге бывшая первая леди.

Согласно окончательным результатам голосования, республиканца Трампа поддержали 312 выборщиков, а кандидата от Демократической партии Камалу Харрис — 226.

Утверждение итогов выборов прошло мирно, в отличие от предыдущих президентских выборов 6 января 2021 года, когда часть сторонников после проигрыша Трампа решила взять Капитолий штурмом прямо в момент утверждения итогов голосования выборщиков. Для десятков участников беспорядков это закончилось уголовными сроками.

Из опасений повторения беспорядков власти американских штатов перед выборами в 2024-м вводили усиленные меры безопасности для охраны объектов, связанных с выборами, среди них. Меры включали размещение снайперов на крыше и установку тревожных кнопок, писал Washington Post. В декабре к зданию конгресса, где проходило голосование выборщиков, также были переброшены дополнительные силовики — на всякий случай.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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