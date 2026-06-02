Жена Байдена рассказала о риске гражданской войны из-за выборов 2024 года

«Когда мы в последний раз готовились встречать праздники в Белом доме в 2024 году, нам пришлось планировать украшения, не зная, чем закончатся выборы. Я хотела, чтобы всё было скромно — из‑за всеобщего страха: если победу присудили бы демократам, это могло привести к гражданской войне. Да, нас действительно беспокоил такой исход», — пишет Джилл Байден.