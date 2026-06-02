Россия закрыла въезд пяти журналистам и экспертам из Великобритании

МИД России запретил въезд в страну пяти гражданам Великобритании, среди которых журналисты и представители экспертного сообщества. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Работа над расширением российского “стоп-листа” в ответ на недружественные действия властей Великобритании будет продолжена», — заявили в МИДе.
В министерстве пояснили, что решение принято в ответ на антироссийскую риторику Лондона, поддержку Украины и распространение, как считают в Москве, ложной информации о России.
Под санкции попали журналист The Washington Post Кэтрин Белтон, журналист британского издания I Ричард Холмс, а также Александр Браудер — автор доклада аналитического центра Henry Jackson Society. Кроме того, въезд в Россию закрыли управляющему директору компании Committed to Good Элис Лафер и одному из основателей Chelsea Group Ричарду Уэстбери. В МИДе заявили, что фигуранты списка причастны к распространению «клеветнических домыслов» о России и выступают за усиление давления на Москву.
В январе Евросоюз ввел санкции против российских журналистов Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерины Андреевой и Марии Ситтель. Санкции влекут за собой запрет на въезд в страны ЕС и заморозку всех финансовых активов, находящихся в европейской юрисдикции. Спустя месяц Великобритания включила в санкционный список два грузинских СМИ — телерадиокомпанию Imedi TV и телеканал PosTV. Лондон обвинил их в намеренном распространении недостоверной информации о конфликте на Украине и «российской дезинформации».
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