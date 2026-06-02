Россия закрыла въезд пяти журналистам и экспертам из Великобритании

В январе Евросоюз ввел санкции против российских журналистов Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерины Андреевой и Марии Ситтель. Санкции влекут за собой запрет на въезд в страны ЕС и заморозку всех финансовых активов, находящихся в европейской юрисдикции. Спустя месяц Великобритания включила в санкционный список два грузинских СМИ — телерадиокомпанию Imedi TV и телеканал PosTV. Лондон обвинил их в намеренном распространении недостоверной информации о конфликте на Украине и «российской дезинформации».