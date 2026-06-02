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Глава Кубани запретил руководителям администрации выезжать из региона

Руководству администрации Краснодарского края ограничен выезд за пределы региона.

Источник: РБК

Руководству администрации Краснодарского края ограничен выезд за пределы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, его опубликовала пресс-служба администрации.

«В условиях современных вызовов мы все должны работать в режиме повышенной готовности», — сказано в документе.

Запрет распространяется на заместителей главы региона, руководителей краевых министерств и департаментов. Губернатор рекомендовал главам городов и районов Кубани следовать этому распоряжению. Ограничения действуют в период отпусков и в нерабочее время, за исключением командировок.

Это решение приняли в условиях действующего на территории края «режима среднего уровня реагирования».

Кубань регулярно подвергается атакам украинских БПЛА. Ранее оперштаб региона сообщил о возгорании на Ильском НПЗ из-за удара дрона. Пострадавших нет.

В Славянске-на-Кубани фрагменты украинского беспилотника упали на территорию многоквартирного дома.

В конце мая украинские беспилотники атаковали объект в промзоне Армавира, принадлежащий ООО «Южная нефтяная компания». Пострадавших не было, уточнили в оперштабе.

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