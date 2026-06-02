В министерстве отметили, что распространение инсинуаций о России, а также практические шаги Лондона по поставкам вооружений и военной техники киевскому режиму свидетельствуют о намерении руководства Великобритании продолжать жесткое системное противостояние с Москвой.
«В ответ на эти враждебные действия принято решение о расширении российского “стоп-листа” за счет ряда представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, причастных к тиражированию клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России и общественно-политических событиях в нашей стране, а также призывающих к сохранению и наращиванию давления на Москву под предлогом реагирования на СВО. Кроме того, в список включены руководители профилирующихся на тематике безопасности британских компаний, занимающихся подбором кадров для неонацистского режима под предлогом реализации псевдогуманитарных проектов на Украине», — заявили в МИД.
Как уточнили в дипломатическом ведомстве, ограничения введены против автора доклада политологического института «Общество Генри Джексона» Александра Браудера, журналистки The Washington Post Кэтрин Бэлтон, одного из основателей и председателя совета директоров компании Chelsea Group Ричарда Николаса Уэстбери, управляющего директора компании Committed to Good (дочерняя фирма Chelsea Group) Элис Мэри Лафер, а также журналиста британского издания I Ричарда Холмса.