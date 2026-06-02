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Гросси сообщил о прекращении многих видов ядерной деятельности в Иране

Оценка ядерной программы Ирана фундаментально изменилась из-за конфликта на Ближнем Востоке и ударов по ядерным объектам Исламской Республики, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, в Иране прекращены многие виды ядерной деятельности. Об этом он заявил во время визита в ОАЭ, передает «Аль-Джазира».

Оценка ядерной программы Ирана фундаментально изменилась из-за конфликта на Ближнем Востоке и ударов по ядерным объектам Исламской Республики, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, в Иране прекращены многие виды ядерной деятельности. Об этом он заявил во время визита в ОАЭ, передает «Аль-Джазира».

США требуют от Ирана прекратить обогащение урана и отказаться от планов по получению ядерного оружия. По словам госсекретаря США Марко Рубио, власти Ирана согласились обсудить детали ядерной программы с иранской стороной. Он назвал прекращение ядерной деятельности главным условием для снятия санкций США с Ирана.

Иран считает, что имеет право на мирный атом как участник Договора о нераспространении ядерного оружия.

Подробнее — в материале «Ъ» «США меняют букву соглашения с Ираном».

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