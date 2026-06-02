Гросси сообщил о прекращении многих видов ядерной деятельности в Иране

Оценка ядерной программы Ирана фундаментально изменилась из-за конфликта на Ближнем Востоке и ударов по ядерным объектам Исламской Республики, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, в Иране прекращены многие виды ядерной деятельности. Об этом он заявил во время визита в ОАЭ, передает «Аль-Джазира».