Рубио: Венесуэле нужны новые выборы

«В конечном счете ответ в Венесуэле — это свободные и справедливые демократические выборы», — утверждал глава американской дипломатии на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. С его точки зрения, выборы необходимы Венесуэле в том числе для привлечения инвестиций из-за рубежа.
«Однако для этого (проведения выборов — прим. ТАСС) нужно создать условия», — сказал Рубио. «Эти условия включают свободные и открытые СМИ. Нужно дать время и пространство политическим партиям на организацию и подготовку к этим выборам. Нужен новый избирательный совет. Вся эта работа идет», — заявил глава внешнеполитического ведомства США.
«Есть множество сфер сотрудничества с промежуточными властями [в Каракасе], и часть из них публично не обсуждается, которые являются очень позитивными», — добавил Рубио.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. 5 января те предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики. Американский президент Дональд Трамп выражал уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как обещал лидер США, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры южноамериканской республики.