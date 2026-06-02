Рубио: Венесуэле нужны новые выборы

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. 5 января те предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики. Американский президент Дональд Трамп выражал уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как обещал лидер США, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры южноамериканской республики.