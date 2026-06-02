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Госдеп: США не будут размораживать средства Ирана в качестве бонуса за сделку

Никакого жеста доброй воли со стороны Соединенных Штатов не будет, заявил госсекретарь Марко Рубио.

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. США не станут размораживать иранские средства или снимать санкции в отношении исламской республики в качестве бонуса за подписание возможной сделки. Такую позицию госсекретарь США Марко Рубио изложил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

«Все будет зависеть от условий. Это означает, что никакого бонуса за подписание, жеста доброй воли [со стороны США] не будет», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о возможности размораживания иранских активов или отмены действия санкций США в отношении исламской республики.

«Разумеется, если эти средства будут направлены на финансирование прокси-сил, они не будут возвращены», — подчеркнул Рубио. При этом, по его словам, в контексте возможной отмены американских рестрикций обсуждаются «конкретные санкции, напрямую касающиеся ядерной программы» Тегерана.

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