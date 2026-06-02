Госдеп: США не будут размораживать средства Ирана в качестве бонуса за сделку

«Разумеется, если эти средства будут направлены на финансирование прокси-сил, они не будут возвращены», — подчеркнул Рубио. При этом, по его словам, в контексте возможной отмены американских рестрикций обсуждаются «конкретные санкции, напрямую касающиеся ядерной программы» Тегерана.