Госдеп: США не будут размораживать средства Ирана в качестве бонуса за сделку

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. США не станут размораживать иранские средства или снимать санкции в отношении исламской республики в качестве бонуса за подписание возможной сделки. Такую позицию госсекретарь США Марко Рубио изложил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.
«Все будет зависеть от условий. Это означает, что никакого бонуса за подписание, жеста доброй воли [со стороны США] не будет», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о возможности размораживания иранских активов или отмены действия санкций США в отношении исламской республики.
«Разумеется, если эти средства будут направлены на финансирование прокси-сил, они не будут возвращены», — подчеркнул Рубио. При этом, по его словам, в контексте возможной отмены американских рестрикций обсуждаются «конкретные санкции, напрямую касающиеся ядерной программы» Тегерана.