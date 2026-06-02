Политик Мема: Зеленскому не нужно ждать конца года, чтобы завершить конфликт

СТОКГОЛЬМ, 2 июня. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к «людям, выступающим за мир» и закончить конфликт уже сейчас.
«Зеленскому не нужно ждать до конца этого года, чтобы положить конец войне. Он может завершить ее уже сегодня, освободив Донбасс, приняв российские предложения о мирных переговорах и отказавшись от вступления в НАТО», — написал Мема на своей странице в X.
Он отметил, что Европа не может обеспечить Украину достаточным количеством средств для продолжения военных действий.
«Зеленскому следует хоть раз прислушаться к людям, выступающим за мир», — подытожил политик.