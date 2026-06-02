Политик Мема: Зеленскому не нужно ждать конца года, чтобы завершить конфликт

«Зеленскому не нужно ждать до конца этого года, чтобы положить конец войне. Он может завершить ее уже сегодня, освободив Донбасс, приняв российские предложения о мирных переговорах и отказавшись от вступления в НАТО», — написал Мема на своей странице в X.