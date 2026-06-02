Россия ввела ответные санкции против британских журналистов и экспертов

В МИД призвали Лондон отказаться от агрессивных шагов в отношении России и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. «Работа над расширением российского “стоп-листа” в ответ на недружественные действия властей Великобритании будет продолжена», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.