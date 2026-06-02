Глава армянского МИД заверяет, что Армению и Россию ждет партнерское будущее

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о переданном армянской стороне письме министра энергетики России Сергея Цивилева, в котором говорится, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Москва «приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение между правительством РФ и правительством Армении о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Армению от 2 декабря 2013 года». В Ереване подтвердили получение письма и заявили, что при целесообразности ответят на него.