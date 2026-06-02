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Глава армянского МИД заверяет, что Армению и Россию ждет партнерское будущее

Арарат Мирзоян сообщил, что армянская сторона с российскими коллегами в конструктивной и рабочей атмосфере работает для решения проблем, разъяснения всех недоразумений.

ЕРЕВАН, 2 июня. /ТАСС/. Армению и Россию ждет нормальное партнерское будущее, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении Армении.

«Мы в конструктивной и рабочей атмосфере работаем и будем работать с нашими российскими коллегами для решения проблем, разъяснения всех недоразумений. И поверьте, Армению и Россию ждет нормальное партнерское будущее», — заявил Мирзоян в ответ на просьбу рассказать, как действующие власти республики собираются выходить из кризиса в армяно-российских отношениях.

Ранее российская сторона ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции: от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей и фруктов.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о переданном армянской стороне письме министра энергетики России Сергея Цивилева, в котором говорится, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Москва «приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение между правительством РФ и правительством Армении о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Армению от 2 декабря 2013 года». В Ереване подтвердили получение письма и заявили, что при целесообразности ответят на него.

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