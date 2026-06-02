Эрдоган обсудил по телефону с Пашиняном отношения Турции и Армении

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы стороны затронули вопросы, касающиеся сближения позиций Анкары и Еревана. Об этом информирует пресс-служба президента Турции.
В официальном заявлении указывается, что Пашинян поздравил Эрдогана с завершившимся праздником Курбан-байрам. В ходе разговора обсуждались также шаги, направленные на восстановление двусторонних связей между Турцией и Арменией, и некоторые вопросы регионального характера.
Эрдоган отметил, что процесс сближения между Турцией и Арменией развивается благодаря усилиям по налаживанию прямого торгового обмена. В сообщении подчеркивается, что президент Турции заявил о стремлении его страны содействовать миру и стабильности в регионе и о готовности поддерживать любые инициативы в этом направлении.