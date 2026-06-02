Путин рассказал, что Лукашенко угостил его блокадным хлебом по рецептам времен Великой Отечественной войны

«Вот совсем недавно, на 9 Мая, Александр Григорьевич Лукашенко был у нас, как вы знаете, на мероприятиях. И знаете что? Он привез с собой хлеб времен войны, выпеченный по рецептам того времени в Сталинграде, в Ленинграде и в других регионах бывшего Советского Союза».