Путин рассказал, что Лукашенко угостил его блокадным хлебом по рецептам времен Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин рассказал, что его белорусский коллега Александр Лукашенко угостил его блокадным хлебом по рецептам времен Великой Отечественной войны. Слова российского лидера приводит ТАСС.
Это произошла в Москве на торжествах по случаю Дня Победы, рассказал Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации:
«Вот совсем недавно, на 9 Мая, Александр Григорьевич Лукашенко был у нас, как вы знаете, на мероприятиях. И знаете что? Он привез с собой хлеб времен войны, выпеченный по рецептам того времени в Сталинграде, в Ленинграде и в других регионах бывшего Советского Союза».
По словам президента России, было «любопытно попробовать блокадный хлеб, попробовать хлеб Сталинграда, Москвы того времени и так далее».
Также Владимир Путин сравнил хлеб по рецептам времен Великой Отечественной войны с «хлебом литературным, творческим, культурным»:
«Он не менее важен и имеет, конечно, огромное значение».
Напомним, ранее «КП» писала, что в Беларуси воссоздали пять видов военного хлеба — с картофелем, целлюлозой и измельченными хвойными ветками, а также «Партизанский» и «остен-брод».
Также мы писали, что Лукашенко и Путин поговорили о важном вечером 2 июня по телефону.