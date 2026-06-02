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Путин рассказал, что Лукашенко угостил его блокадным хлебом по рецептам времен Великой Отечественной войны

Путин сказал, что Лукашенко привез ему блокадный хлеб по рецептам времен войны.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин рассказал, что его белорусский коллега Александр Лукашенко угостил его блокадным хлебом по рецептам времен Великой Отечественной войны. Слова российского лидера приводит ТАСС.

Это произошла в Москве на торжествах по случаю Дня Победы, рассказал Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации:

«Вот совсем недавно, на 9 Мая, Александр Григорьевич Лукашенко был у нас, как вы знаете, на мероприятиях. И знаете что? Он привез с собой хлеб времен войны, выпеченный по рецептам того времени в Сталинграде, в Ленинграде и в других регионах бывшего Советского Союза».

По словам президента России, было «любопытно попробовать блокадный хлеб, попробовать хлеб Сталинграда, Москвы того времени и так далее».

Также Владимир Путин сравнил хлеб по рецептам времен Великой Отечественной войны с «хлебом литературным, творческим, культурным»:

«Он не менее важен и имеет, конечно, огромное значение».

Напомним, ранее «КП» писала, что в Беларуси воссоздали пять видов военного хлеба — с картофелем, целлюлозой и измельченными хвойными ветками, а также «Партизанский» и «остен-брод».

Также мы писали, что Лукашенко и Путин поговорили о важном вечером 2 июня по телефону.

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