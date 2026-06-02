Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений Турции и Армении

Между Арменией и Турцией никогда не было дипломатических отношений. В 1993 году, во время первой карабахской войны, турецкая сторона закрыла сухопутную границу с Арменией. В связи с этим действовал запрет на прямую торговлю, а товары из Турции ввозили в Армению через третьи страны. С 2022 года стороны ведут переговоры о нормализации отношений, в том числе — об открытии границы.