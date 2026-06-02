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Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений Турции и Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает канцелярия турецкого лидера в X. Они обсудили вопросы нормализации отношений Анкары и Еревана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает канцелярия турецкого лидера в X. Они обсудили вопросы нормализации отношений Анкары и Еревана.

Господин Пашинян поздравил турецкого президента с прошедшим праздником Курбан-байрам. Стороны также затронули вопросы нормализации отношений и региональные проблемы.

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что отношения стран восстанавливаются за счет шагов, направленных на начало прямой торговли. Он добавил, что Анкара стремится к достижению стабильности в регионе и будет поддерживать инициативы в этом направлении.

В мае МИД Турции объявил о завершении подготовки к началу прямой торговли с Арменией. Пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян говорила, что решение имеет важное значение с точки зрения расширения торгово-деловых связей.

Между Арменией и Турцией никогда не было дипломатических отношений. В 1993 году, во время первой карабахской войны, турецкая сторона закрыла сухопутную границу с Арменией. В связи с этим действовал запрет на прямую торговлю, а товары из Турции ввозили в Армению через третьи страны. С 2022 года стороны ведут переговоры о нормализации отношений, в том числе — об открытии границы.

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