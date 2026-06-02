Bloomberg узнал, зачем танкеры Катара и ОАЭ начали «уходить в тень»

По данным Bloomberg, в мае как минимум четыре катарских судна и такое же количество танкеров компании ADNOC (Абу-Даби) пересекли пролив незамеченными. По словам источников, Катар начал требовать от зафрахтованных или принадлежащих ему танкеров отключать транспондеры вокруг Рас-Лаффана — крупнейшего в мире терминала по экспорту СПГ, а также при попытке пересечения Персидского залива или выхода из него.