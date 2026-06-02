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Bloomberg узнал, зачем танкеры Катара и ОАЭ начали «уходить в тень»

У крупных производителей сжиженного газа — Катара и ОАЭ — «заканчивается время и терпение» из-за перекрытия Ормузского пролива, в связи с чем их суда начали скрывать передвижение, чтобы наладить вывоз СПГ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники и данные систем отслеживания судов.

Источник: РБК

Как отмечает агентство, ни Катар, ни Абу-Даби не находятся под санкциями, но танкеры компаний QatarEnergy и Abu Dhabi National Oil Co. начали «уходить в тень» — мера направлена на ограничение рисков для судов и экипажей, пересекающих Ормузский пролив.

По данным Bloomberg, в мае как минимум четыре катарских судна и такое же количество танкеров компании ADNOC (Абу-Даби) пересекли пролив незамеченными. По словам источников, Катар начал требовать от зафрахтованных или принадлежащих ему танкеров отключать транспондеры вокруг Рас-Лаффана — крупнейшего в мире терминала по экспорту СПГ, а также при попытке пересечения Персидского залива или выхода из него.

Кроме того, судам предлагается пересекать залив парами для повышения безопасности, а капитанов, которые не желают управлять «теневым» судном, заменяют, сообщили источники.

При этом собеседники Bloomberg предупреждают, что рост числа «тайных транзитов» разрушает основы международной морской торговли и превращает морские пути в зоны высокого риска.

Bloomberg отмечает, что такая тактика позволила возобновить некоторые поставки, и вероятно эта практика будет расширена. До недавнего времени в индустрии СПГ каждую партию можно было отслеживать в режиме реального времени.

«Для производителей СПГ в Персидском заливе вполне естественно пытаться избегать иранских атак и при этом применять методы теневого флота. Это может продолжаться до тех пор, пока Иран будет пытаться контролировать и угрожать проходу через пролив, что может затянуться и после заключения мирного соглашения», — сказал cтарший аналитик по энергетике в MST Marquee Саул Кавоник.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа. В ответ на провал переговоров в Исламабаде президент США Дональд Трамп 13 апреля объявил о блокаде иранских портов. О ее снятии он объявил в конце мая на фоне готовящегося мирного соглашения с Тегераном.

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