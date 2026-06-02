Глава Чувашии встретился с лидерами праймериз «Единой России»

ЧЕБОКСАРЫ, 2 июня. /ТАСС/. Высокая активность в предварительном голосовании «Единой России» в Чувашии свидетельствует о поддержке жителей. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в «Максе» по итогам встречи с лидерами праймериз.
«Встретился с победителями предварительного голосования партии “Единая Россия”. Победа в предварительном голосовании — это поддержка жителей и серьезный аванс доверия, а интересы людей — большая ответственность», — сообщил Николаев.
По его словам, свидетельством высокого доверия является активность жителей: в регионе в предварительном голосовании приняли участие более 121 тыс. человек. В чувашском отделении ЕР сообщили, что в процедуре предварительного голосования зарегистрировались 285 кандидатов, среди которых 9 участников СВО и представители различных отраслей, руководители органов власти, общественной сферы. «Свой выбор у нас в регионе сделали более 13% от общего числа избирателей республики. Высокая явка показала доверие к процедуре и то, что люди готовы участвовать в формировании будущей команды партии», — приводятся слова секретаря чувашского отделения «Единой России», премьер-министра республики Сергея Артамонова.
По его словам, ЕР предстоит наполнить Народную программу конкретными инициативами «граждан, людей труда, предприятий, производственных территорий». В ходе обсуждения Николаев отметил важность обратной связи с населением и продолжения системной работы. «Сегодня идет работа над новой редакцией [Народной программы]. Рассчитываю, что она будет сформирована на основе реальных запросов жителей и во многом синхронизирована с Комплексной программой социально-экономического развития республики», — сообщил Николаев, подчеркнув, что власти учтут «новые востребованные решения» от жителей региона.
По словам депутата Госдумы Аллы Салаевой, которые приводятся в сообщении ЕР, региональные инициативы жителей Чувашии уже становятся частью общероссийской повестки и основой федеральных законов. «У вас, как у представителей своих округов, есть прямой канал на федеральный уровень — используйте его», — призвала парламентарий коллег, предложив усилить командную работу и совместно проработать конструктивные предложения людей, которые могут стать законодательными инициативами.