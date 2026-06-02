Рубио: Китай не оказывает Ирану помощи, осложняющей для США боевые действия

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что КНР не предоставляет Ирану поддержки, которая бы затрудняла для США ведение боевых действий против исламской республики. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я бы сказал, что Китай не предоставляет Ирану какой-либо поддержки, которая в какой-либо степени затрудняет наши действия или возможности действовать», — сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. По словам Рубио, Иран располагает военной техникой «китайского происхождения». Однако, как он заверил, США «в краткосрочной перспективе не видели никаких признаков того», что какие-либо предоставленные Китаем Ирану системы «как-то изменили ситуацию на поле боя».
«И я думаю, что они проявляли определенную осторожность в отношении того, чтобы ввязываться в это», — добавил госсекретарь, говоря об отношении Китая к конфликту США и Израиля с Ираном. «Вместе с тем мы бы хотели, чтобы они помогли в ООН», — сказал он. Как пояснил Рубио, американская сторона рассчитывают, что КНР не станет использовать право вето в отношении инициированной США резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Госсекретарь полагает, что резолюция была бы выгодна Пекину. «С российской стороной, конечно, дело обстоит иначе. Они выступают категорически против этой резолюции по ряду различных причин», — считает Рубио.