Рубио: Китай не оказывает Ирану помощи, осложняющей для США боевые действия

«И я думаю, что они проявляли определенную осторожность в отношении того, чтобы ввязываться в это», — добавил госсекретарь, говоря об отношении Китая к конфликту США и Израиля с Ираном. «Вместе с тем мы бы хотели, чтобы они помогли в ООН», — сказал он. Как пояснил Рубио, американская сторона рассчитывают, что КНР не станет использовать право вето в отношении инициированной США резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Госсекретарь полагает, что резолюция была бы выгодна Пекину. «С российской стороной, конечно, дело обстоит иначе. Они выступают категорически против этой резолюции по ряду различных причин», — считает Рубио.