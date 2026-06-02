На Запорожье назвали лидеров праймериз единороссов

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Итоги праймериз «Единой России» подвели в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в «Максе».
«В Запорожской области подвели итоги предварительного голосования “Единой России”. По партийным спискам наибольшую поддержку избирателей получили: Дмитрий Ворона — сенатор Российской Федерации от Запорожской области, Оксана Вьюник — первый заместитель губернатора Запорожской области, Андрей Ковганко — глава Бердянского городского округа», — написал он.
Балицкий также привел список лидеров по одномандатному избирательному округу. По его словам, в нем лидируют заместитель генерального директора компании «Кедр» Алексей Тихомиров, депутат Приазовского окружного совета депутатов, предприниматель Николай Титов, а также участник СВО Виталий Зиновьев.
Балицкий поблагодарил жителей Запорожской области за участие в праймериз. «Уверен, что жители региона поддержали лучших, тех, кому доверяют и кого хотят видеть в списках на сентябрьских выборах, в которых наш регион будет принимать участие впервые», — заявил он.
Предварительное голосование «Единой России» для отбора на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму завершилось 31 мая в 21:00 мск, оно проходило с 25 по 31 мая.