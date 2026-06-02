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Президент Абхазии примет участие в ПМЭФ

В рамках форума предполагается подписание соглашений, а также обсуждение перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Бадры Гунба.

СУХУМ, 2 июня. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в рамках которого планируется подписание соглашений. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Бадра Гунба примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках форума запланирован ряд встреч и переговоров с представителями органов власти, деловых кругов и зарубежных делегаций. В ходе ПМЭФ предполагается подписание соглашений, а также обсуждение перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — говорится в сообщении.

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