Трамп подарил России копию Ситкинской иконы Божией Матери

США по инициативе президента Дональда Трампа передали Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне под Петербургом копию Ситкинской иконы Божией Матери. Это стало ответом на подарок президента России Владимира Путина архиепископу Аляски во время визита в Анкоридж в августе 2025 года. Об этом сообщил председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.