Бунт на фоне отпусков: немцы вынесли приговор кабинету Мерца

Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко в беседе с Business FM оценил перспективу отставки канцлера как крайне низкую. Эксперт пояснил, что Мерц, будучи опытным бизнесменом, уже достиг необходимых договоренностей с партнерами по коалиции, включая СДПГ и «зеленых». Это лишает «Альтернативу для Германии» возможности инициировать вотум недоверия. Собеседник отметил, что в кулуарах бундестага и внутри ХДС ходили разговоры о возможной замене одного из партийных председателей, однако сам канцлер крайне раздражается при подобных вопросах и уходить не намерен. Бойко добавил, что народ шокирован обеднением страны и планами пенсионной реформы, но политическая турбулентность отложена до сентября — сейчас в Германии сезон отпусков и прекрасная погода, что традиционно отодвигает политику на второй план.