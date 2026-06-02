Бунт на фоне отпусков: немцы вынесли приговор кабинету Мерца

Уровень поддержки кабинета Фридриха Мерца обрушился до исторического дна. Деятельность правительства одобряют лишь 13% граждан. Показатель стал минимальным за последние тридцать лет. Личный рейтинг самого канцлера просел до рекордных 16%, пишет BFM.ru.
Общественное раздражение подогревается комплексом экономических проблем. Конфликт на Ближнем Востоке взвинтил стоимость топлива до предельных значений. Власти были вынуждены пойти на административные меры, запретив автозаправкам менять ценники чаще одного раза в сутки.
Рынок труда также демонстрирует негативную динамику. Германия лишилась статуса одной из самых сильных экономик Евросоюза. Число безработных из-за массовых сокращений впервые за 15 лет превысило отметку в 3 миллиона человек. Ситуация в промышленности не менее тревожная. Автомобильные заводы останавливают конвейеры, предприятия перепрофилируются на выпуск вооружений. Скачок цен на энергоносители стоил индустриальному сектору еще около 100 тысяч рабочих мест.
Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко в беседе с Business FM оценил перспективу отставки канцлера как крайне низкую. Эксперт пояснил, что Мерц, будучи опытным бизнесменом, уже достиг необходимых договоренностей с партнерами по коалиции, включая СДПГ и «зеленых». Это лишает «Альтернативу для Германии» возможности инициировать вотум недоверия. Собеседник отметил, что в кулуарах бундестага и внутри ХДС ходили разговоры о возможной замене одного из партийных председателей, однако сам канцлер крайне раздражается при подобных вопросах и уходить не намерен. Бойко добавил, что народ шокирован обеднением страны и планами пенсионной реформы, но политическая турбулентность отложена до сентября — сейчас в Германии сезон отпусков и прекрасная погода, что традиционно отодвигает политику на второй план.
Социологические замеры фиксируют критический уровень недовольства. 84% опрошенных убеждены, что правительство провалило борьбу с ценами на энергию. Причем больше половины респондентов оценили эти усилия как «очень плохие». Работой «Большой коалиции» недовольны почти 90% немцев, а 63% считают, что текущий состав политиков не должен дорабатывать до конца полномочий в 2029 году. На этом фоне партийный рейтинг уверенно возглавляет «Альтернатива для Германии».
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