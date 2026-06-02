Глава МО Польши подтвердил переговоры США со странами Европы по ядерному оружию

«На уровне НАТО, конечно же, ведутся [переговоры]. 18 июня в штаб-квартире [НАТО] в Брюсселе состоится встреча министров обороны, одной из тем на ее повестке будет потенциал ядерного сдерживания», — сказал министр в эфире телеканала TVP Info, отвечая на соответствующий вопрос ведущей. «Об этом я больше не хочу говорить, поскольку это очень щепетильная тема. Если по ней и будут какие-то заявления, то только лишь итоговые и на уровне НАТО, а не домыслы», — добавил он.