Глава МО Польши подтвердил переговоры США со странами Европы по ядерному оружию

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш подтвердил факт переговоров между США и рядом европейских стран на уровне НАТО о расширении программы Nuclear Sharing.
«На уровне НАТО, конечно же, ведутся [переговоры]. 18 июня в штаб-квартире [НАТО] в Брюсселе состоится встреча министров обороны, одной из тем на ее повестке будет потенциал ядерного сдерживания», — сказал министр в эфире телеканала TVP Info, отвечая на соответствующий вопрос ведущей. «Об этом я больше не хочу говорить, поскольку это очень щепетильная тема. Если по ней и будут какие-то заявления, то только лишь итоговые и на уровне НАТО, а не домыслы», — добавил он.
Ранее британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что США по линии НАТО изучают возможность размещения дополнительных ядерных средств в европейских странах с целью убедить союзников в надежности американских гарантий безопасности. По их информации, Вашингтон обозначил свою готовность к развертыванию на территории Европы дополнительных бомбардировщиков (DCA), способных нести как обычное, так и ядерное вооружение. Представители восточного фланга альянса, в том числе Польша и страны Балтии, объявили о своей заинтересованности к присоединению к инициативе. Источники FT уточнили, что подобное соглашение вряд ли будет заключено в ближайшей перспективе.
Программа обмена ядерными ресурсами НАТО Nuclear Sharing включает Бельгию, Германию, Италию, Нидерланды, Турцию и Великобританию, на их территории могут размещаться американские бомбардировщики с ядерными боеголовками.