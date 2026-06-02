В МИД Венгрии начались массовые увольнения работавших с Сийярто сотрудников

БУДАПЕШТ, 2 июня. /ТАСС/. Новое правительство Венгрии начало массовые увольнения сотрудников министерства иностранных дел, работавших с бывшим руководителем этого ведомства Петером Сийярто. Как сообщил парламентский госсекретарь МИД Дьёрдь Велки, своих должностей лишились уже 38 человек, и этот процесс будет продолжен.
«В последние недели министерство иностранных дел начало внутреннюю проверку и институциональную реорганизацию, в рамках которой по взаимному согласию были инициированы увольнения 45 государственных служащих», — сказал он в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Велки уточнил, что 38 человек уже покинули свои места.
По его словам, эти люди имели непосредственное отношение к руководству внешнеполитического ведомства, которое возглавлял Сийярто. «Они непосредственно участвовали в процессе, в ходе которого Венгрия потеряла доверие своих союзников, оказалась на обочине Евросоюза и была дискредитирована в глазах важнейших партнеров», — отметил новый госсекретарь МИД.
В то же время он утверждал, что о политической чистке речь не идет. «Это не чистка, а правильное гуманное обращение и защита тех, кто ежедневно становился жертвами всего, что происходило в министерстве в последние годы», — сказал Велки. Он добавил, что единственная цель нового руководства МИД — «построить новую, заслуживающую доверия и надежную венгерскую дипломатию, которая будет служить общему благу, истинным интересам Венгрии и венгерского народа».
В Венгрии по традиции государственными секретарями называют заместителей министров. Велки был назначен на эту должность при новом главе МИД Аните Орбан, одновременно он является членом парламента страны. По образованию Велки преподаватель венгерского языка и литературы, работал в Национальном университете госслужбы и Католичеством университете Петера Пазманя, а в последние два года принимал активное участие в деятельности партии «Тиса», победившей на парламентских выборах 12 апреля.
Сийярто, руководивший МИД более 11 лет, стал депутатом парламента нового созыва от партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», возглавляемой Виктором Орбаном. После 16 лет беспрерывного правления она проиграла выборы и перешла в оппозицию. Орбан после этого заявил, что в Венгрии начинается «новая политическая эпоха». Лидер «Тисы» Петер Мадьяр, занявший пост премьера, пообещал изменить не только политику, но и общественный порядок в стране, ликвидировав злоупотребления и коррупцию, которые, по его утверждению, были присущи прошлым властям.