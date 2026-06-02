В МИД Венгрии начались массовые увольнения работавших с Сийярто сотрудников

В то же время он утверждал, что о политической чистке речь не идет. «Это не чистка, а правильное гуманное обращение и защита тех, кто ежедневно становился жертвами всего, что происходило в министерстве в последние годы», — сказал Велки. Он добавил, что единственная цель нового руководства МИД — «построить новую, заслуживающую доверия и надежную венгерскую дипломатию, которая будет служить общему благу, истинным интересам Венгрии и венгерского народа».