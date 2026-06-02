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Самолёт Ил-114−300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ

Российский региональный самолет Ил-114−300 прилетел в Санкт-Петербург, где он будет экспонироваться в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: RT на русском

Российский региональный самолет Ил-114−300 прилетел в Санкт-Петербург, где он будет экспонироваться в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

«Полностью отечественный региональный турбовинтовой самолёт прибыл в Северную столицу в преддверии Петербургского международного экономического форума», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники ПМЭФ смогут ознакомиться с самолётом в аэропорту Пулково.

В Петербургском международном экономическом форуме примут участие около 20 тыс. человек более чем из 100 стран.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, на нём выступит президент России Владимир Путин.