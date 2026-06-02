В Венгрии массово увольняют работавших с Сийярто сотрудников МИД

Более сорока сотрудников МИД Венгрии, которые работали с экс-министром Петером Сийярто, должны покинуть свои рабочие места. Увольнения стали следствием внутренней проверки венгерского внешнеполитического ведомства. Об этом информировал парламентский госсекретарь МИД Дьёрдь Велки, уточнив, что уже уволены 38 человек.
«В последние недели министерство иностранных дел начало внутреннюю проверку и институциональную реорганизацию, в рамках которой по взаимному согласию были инициированы увольнения 45 государственных служащих», — сказал Велки. Соответствующее видеообращение он опубликовал в социальной сети Facebook*.
Напомним, главой МИД Венгрии стала Анита Орбан. Что о ней известно, читайте здесь на KP.RU.
Ранее Сийярто накануне ухода с министерского поста сообщил, что у него нет сожаления по поводу того, что он годами стремился к прагматичным отношениям с Россией и выразил уверенность, что это отвечало интересам страны, даже несмотря на критику оппонентов.
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