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Перехватчик «Сокол-И» выбивает дроны ВСУ тараном и подрывом

Российский барражирующий перехватчик самолетного типа планомерно зачищает небо над линией боевого соприкосновения.

Российский барражирующий перехватчик самолетного типа планомерно зачищает небо над линией боевого соприкосновения. Расчеты дрона «Сокол-И» группировки войск «Центр» ведут результативную охоту за воздушными целями украинской армии. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

В перечне пораженных аппаратов значатся дроны самолетного типа «Лелека», «Блискавка» и Hornet. Военное ведомство уточняет, что за сутки один расчет стабильно уничтожает несколько целей. Такая результативность наносит серьезный урон противнику, резко сокращая его возможности по ведению воздушной разведки, корректировке артиллерийского огня и нанесению ударов.

В Минобороны акцентировали внимание на исключительной оперативности применения «Сокола-И». Для запуска не требуется никаких дополнительных приспособлений или катапульт. Боец производит пуск прямо с руки, укладываясь в норматив в несколько секунд. Поражение цели достигается двумя способами: прямым кинетическим тараном или дистанционным подрывом боевой части.

Высокие летные характеристики делают перехватчик универсальным инструментом. Скорость и маневренность позволяют ему уверенно работать как по разведывательным, так и по ударным беспилотникам ВСУ. Эффективное поражение фиксируется в широком диапазоне высот и на различных дистанциях. Боевое дежурство расчеты несут на добропольском направлении, контролируя воздушное пространство не только на передовой, но и в тыловых районах.

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