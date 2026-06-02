Перехватчик «Сокол-И» выбивает дроны ВСУ тараном и подрывом

Высокие летные характеристики делают перехватчик универсальным инструментом. Скорость и маневренность позволяют ему уверенно работать как по разведывательным, так и по ударным беспилотникам ВСУ. Эффективное поражение фиксируется в широком диапазоне высот и на различных дистанциях. Боевое дежурство расчеты несут на добропольском направлении, контролируя воздушное пространство не только на передовой, но и в тыловых районах.