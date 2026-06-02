Литва на неопределенное время останется без военных США

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американские военные покидают территорию Литвы, и пока неизвестно, когда они будут заменены новыми по ротации, заявил литовский министр обороны Робертас Каунас.
Глава литовского МО 14 мая сообщил, что ротация войск США в Европе временно приостановлена для оценки будущих изменений в дислокации американских войск.
«Что (американские военные — ред.) будут, это (точно — ред.), а когда именно, какие силы и в каком объеме, мы все это объявим», — привел слова Каунаса портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Портал уточнил, что из Литвы по ротации выводится около 1 тысячи военных и техники на фоне пересмотра США размещения вооруженных сил в Европе. В последние годы ротация американских войск проводилась непрерывно, и военные не покидали республику, пока не прибывала следующая группа.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в ночь на 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 21 мая рассказал о намерении направить дополнительно 5 тысяч американских военных в Польшу.
Командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас 12 мая отметил, что Литва могла бы принять у себя более 1 тысячи военных США из тех 5 тысяч, что выводятся из ФРГ.