Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва на неопределенное время останется без военных США

Министр обороны Литвы Каунас: войска США покидают страну.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американские военные покидают территорию Литвы, и пока неизвестно, когда они будут заменены новыми по ротации, заявил литовский министр обороны Робертас Каунас.

Глава литовского МО 14 мая сообщил, что ротация войск США в Европе временно приостановлена для оценки будущих изменений в дислокации американских войск.

«Что (американские военные — ред.) будут, это (точно — ред.), а когда именно, какие силы и в каком объеме, мы все это объявим», — привел слова Каунаса портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Портал уточнил, что из Литвы по ротации выводится около 1 тысячи военных и техники на фоне пересмотра США размещения вооруженных сил в Европе. В последние годы ротация американских войск проводилась непрерывно, и военные не покидали республику, пока не прибывала следующая группа.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в ночь на 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 21 мая рассказал о намерении направить дополнительно 5 тысяч американских военных в Польшу.

Командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас 12 мая отметил, что Литва могла бы принять у себя более 1 тысячи военных США из тех 5 тысяч, что выводятся из ФРГ.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше