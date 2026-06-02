Литва на неопределенное время останется без военных США

Портал уточнил, что из Литвы по ротации выводится около 1 тысячи военных и техники на фоне пересмотра США размещения вооруженных сил в Европе. В последние годы ротация американских войск проводилась непрерывно, и военные не покидали республику, пока не прибывала следующая группа.