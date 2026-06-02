США ввели санкции против четырех иранских криптобирж

По оценке Минфина США, в 2025 году через Nobitex прошло более 50% операций Ирана с цифровыми активами, в том числе транзакции в интересах иранского центробанка и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС страны). В санкционные списки также попали четыре гражданина Ирана из числа основателей и топ-менеджеров этой торговой площадки.