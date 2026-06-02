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США ввели санкции против четырех иранских криптобирж

Речь идет о Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции против четырех криптовалютных бирж Ирана, говорится в сообщении ведомства.

Под ограничения попали такие торговые площадки, как Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. По версии американских властей, они использовались для обхода санкций.

По оценке Минфина США, в 2025 году через Nobitex прошло более 50% операций Ирана с цифровыми активами, в том числе транзакции в интересах иранского центробанка и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС страны). В санкционные списки также попали четыре гражданина Ирана из числа основателей и топ-менеджеров этой торговой площадки.

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