Bild: в Германии мужчина взял в заложники детей после погрома в ресторане

Мужчина устроил погром ресторане в Дортмунде (ФРГ), после скрылся в жилом доме и взял в заложники двух детей, пишет Bild.
По данным издания, мужчина напал на посетителей ресторана с дубинкой и распылил перцовый баллончик.
«Затем он скрылся на машине. Когда полиция попыталась его остановить, он, по всей видимости, выстрелил из малокалиберного оружия через окно, попав в полицейского. После этого он скрылся в доме, и, как полагают, удерживает в заложниках двух детей», — говорится в материале.
Уточняется, что полицейский получил незначительные ранения.
На месте захвата заложников находятся полицейские, а также работает группа переговощиков, которая пытается убедить мужчину освободить заложников.
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