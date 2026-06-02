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Bild: в Германии мужчина взял в заложники детей после погрома в ресторане

Мужчина устроил погром ресторане в Дортмунде (ФРГ), после скрылся в жилом доме и взял в заложники двух детей, пишет Bild.

Мужчина устроил погром ресторане в Дортмунде (ФРГ), после скрылся в жилом доме и взял в заложники двух детей, пишет Bild.

По данным издания, мужчина напал на посетителей ресторана с дубинкой и распылил перцовый баллончик.

«Затем он скрылся на машине. Когда полиция попыталась его остановить, он, по всей видимости, выстрелил из малокалиберного оружия через окно, попав в полицейского. После этого он скрылся в доме, и, как полагают, удерживает в заложниках двух детей», — говорится в материале.

Уточняется, что полицейский получил незначительные ранения.

На месте захвата заложников находятся полицейские, а также работает группа переговощиков, которая пытается убедить мужчину освободить заложников.

Ранее сообщалось, что в Германии пьяный 16-летний украинец напал на машиниста поезда и избил его.