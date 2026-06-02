Bild: в Германии мужчина взял в заложники детей после погрома в ресторане

«Затем он скрылся на машине. Когда полиция попыталась его остановить, он, по всей видимости, выстрелил из малокалиберного оружия через окно, попав в полицейского. После этого он скрылся в доме, и, как полагают, удерживает в заложниках двух детей», — говорится в материале.