Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубанским чиновникам ограничили выезд за пределы региона

Губернатор Кубани ограничил выезд из региона руководящему составу администрации.

КРАСНОДАР, 2 июн — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об ограничении выезда руководящему составу администрации за пределы региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По данным пресс-службы, такое решение приняли для поддержания высокой готовности системы управления региона в условиях действия на территории Краснодарского края режима среднего уровня реагирования.

«В условиях современных вызовов мы все должны работать в режиме повышенной готовности. Поэтому принял решение, что мои заместители и руководители органов государственной власти не могут покидать территорию Краснодарского края. Жители и туристы будут отдыхать, а мы в том числе обеспечивать их безопасность», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.

Уточняется, что распоряжение распространяется на заместителей главы региона, руководителей краевых министерств и департаментов. Ограничение действует в том числе в период отпусков и нерабочее время за исключением командировок.

Главам городов и районов Краснодарского края рекомендовано также руководствоваться данным распоряжением, добавляется в сообщении пресс-службы.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше