Кубанским чиновникам ограничили выезд за пределы региона

«В условиях современных вызовов мы все должны работать в режиме повышенной готовности. Поэтому принял решение, что мои заместители и руководители органов государственной власти не могут покидать территорию Краснодарского края. Жители и туристы будут отдыхать, а мы в том числе обеспечивать их безопасность», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.