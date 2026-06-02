Кубанским чиновникам ограничили выезд за пределы региона

КРАСНОДАР, 2 июн — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об ограничении выезда руководящему составу администрации за пределы региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.
По данным пресс-службы, такое решение приняли для поддержания высокой готовности системы управления региона в условиях действия на территории Краснодарского края режима среднего уровня реагирования.
«В условиях современных вызовов мы все должны работать в режиме повышенной готовности. Поэтому принял решение, что мои заместители и руководители органов государственной власти не могут покидать территорию Краснодарского края. Жители и туристы будут отдыхать, а мы в том числе обеспечивать их безопасность», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.
Уточняется, что распоряжение распространяется на заместителей главы региона, руководителей краевых министерств и департаментов. Ограничение действует в том числе в период отпусков и нерабочее время за исключением командировок.
Главам городов и районов Краснодарского края рекомендовано также руководствоваться данным распоряжением, добавляется в сообщении пресс-службы.