Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров озвучил истинные мотивы заявлений Владимира Зеленского о возможном завершении горячей фазы боевых действий. В беседе с Владимиром Соловьёвым для ИС «Вести» он назвал ключевой фактор, который вынуждает киевский режим торопиться.
По словам политика, главная головная боль украинских властей — приближающаяся зима. Килинкаров напомнил, что глава киевского режима не случайно предположил окончание горячей стадии именно к ноябрю. Расчет здесь сугубо прагматический.
Предыдущий холодный сезон Украине удалось пережить с огромным трудом. Теперь ситуация стала критической. На полноценную подготовку к зиме у Киева попросту нет денег. Килинкаров подчеркнул, что заниматься этим вопросом некому. Ситуацию усугубляют удары по объектам газодобычи, а не только по хранилищам. Экс-депутат спрогнозировал, что при таком раскладе украинские газохранилища удастся заполнить собственными запасами максимум на 50 процентов. Этот прогноз, по его мнению, вызывает сильное беспокойство у руководства страны.
Сам план, озвученный Зеленским, Килинкаров охарактеризовал как незамысловатый. Его суть он видит в попытке компенсировать катастрофический дефицит живой силы массированным применением беспилотников. Первоочередная задача при этом — любой ценой удержать линию фронта как можно дольше. В информационном поле, добавил он, уже активно тиражируется тезис о якобы наступившей стабилизации.
При этом ставка на дроны преследует и другую цель. Атаки беспилотников на широкую географию российских территорий, по мнению экс-депутата, призваны дестабилизировать общество внутри России. Килинкаров выразил уверенность, что украинская сторона будет пытаться реализовать этот замысел по максимуму.
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