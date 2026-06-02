Килинкаров раскрыл, почему Зеленский спешит к ноябрю

Предыдущий холодный сезон Украине удалось пережить с огромным трудом. Теперь ситуация стала критической. На полноценную подготовку к зиме у Киева попросту нет денег. Килинкаров подчеркнул, что заниматься этим вопросом некому. Ситуацию усугубляют удары по объектам газодобычи, а не только по хранилищам. Экс-депутат спрогнозировал, что при таком раскладе украинские газохранилища удастся заполнить собственными запасами максимум на 50 процентов. Этот прогноз, по его мнению, вызывает сильное беспокойство у руководства страны.