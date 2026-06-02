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Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений Турции и Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры. Как сообщает канцелярия турецкого лидера в X, в ходе беседы обсуждались вопросы нормализации отношений между Анкарой и Ереваном.

Источник: Reuters

Премьер-министр Армении поздравил турецкого президента с праздником Курбан-байрам. Кроме того, стороны рассмотрели региональные проблемы и дальнейшие шаги по урегулированию двусторонних связей.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что восстановление отношений между странами происходит благодаря мерам, направленным на запуск прямых торговых контактов. Он также подчеркнул, что Анкара нацелена на обеспечение стабильности в регионе и намерена поддерживать соответствующие инициативы.

Ранее, в мае, МИД Турции заявил о завершении подготовки к началу прямой торговли с Арменией. Как уточняла пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян, данное решение имеет важное значение для расширения торгово-экономических связей.

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