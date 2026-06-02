Аксёнов: ситуация с топливом в Крыму находится на контроле у Путина

Ситуация с дефицитом топлива в Крыму находится на контроле у президента России Владимира Путина, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
«Ситуация, связанная с дефицитом автомобильного топлива на полуострове, находится на контроле у президента Владимира Владимировича Путина, который дал соответствующие поручения для её решения профильным ведомствам», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, бензин, поступающий на территорию полуострова, распределяется между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения.
Ранее Аксёнов сообщил, что с 30 мая в регионе бензин АИ-95 будут продавать не более 20 л в сутки в одни руки.
Министерство энергетики России разрабатывает меры для обеспечения Крымского полуострова моторным топливом.