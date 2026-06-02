Пашинян заявил, что нашёл новые рынки сбыта для армянской агропродукции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нашёл рынки сбыта для армянской агропродукции, ввоз которой ограничила Россия.
«Бизнес-делегации работают, первая партия роз и овощей отправлена, дойдет до места, скажу, в какие страны отправлена. Ни один товар не останется», — сказал Пашинян в ходе встречи с избирателями, пишет Sputnik Армения.
Он уточнил, что речь идёт о рынках стран ЕС и ряда других государств.
Ранее Пашинян пообещал заплатить фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию.
РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade писало, что Армения потеряет почти весь экспорт клубники без России.