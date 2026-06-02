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Пашинян заявил, что нашёл новые рынки сбыта для армянской агропродукции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нашёл рынки сбыта для армянской агропродукции, ввоз которой ограничила Россия.

Источник: RT на русском

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нашёл рынки сбыта для армянской агропродукции, ввоз которой ограничила Россия.

«Бизнес-делегации работают, первая партия роз и овощей отправлена, дойдет до места, скажу, в какие страны отправлена. Ни один товар не останется», — сказал Пашинян в ходе встречи с избирателями, пишет Sputnik Армения.

Он уточнил, что речь идёт о рынках стран ЕС и ряда других государств.

Ранее Пашинян пообещал заплатить фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию.

РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade писало, что Армения потеряет почти весь экспорт клубники без России.

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