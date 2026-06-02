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Рубио: Венесуэле нужны новые свободные выборы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для привлечения инвестиций из-за рубежа Венесуэле нужны новые свободные выборы.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для привлечения инвестиций из-за рубежа Венесуэле нужны новые свободные выборы.

«Венесуэле необходимо провести свободные и справедливые демократические выборы. Но для этого нужно создать условия. Нужно дать время и пространство политическим партиям на организацию и подготовку к этим выборам», — сказал господин Рубио на слушаниях в комитете по ассигнованиям Конгресса США.

По словам госсекретаря, по теме выборов в Венесуэле «есть множество сфер сотрудничества», которые публично не обсуждаются.

В начале января американский спецназ похитил Николаса Мадуро, который с 2013 года был президентом Венесуэлы. Его доставили в Нью-Йорк, где господин Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме. Исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Дельси Родригес.

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