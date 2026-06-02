В Польше готовят новый проект закона о запрете пропаганды бандеровской идеологии

По его словам, на этот раз это будет общественная инициатива, которая стала реакцией на последние решения Владимира Зеленского по прославлению бандеровцев. «Проект закона вместе с обоснованием, а также технические вопросы, такие как юридическое сопровождение, уже подготовлены, но официально мы сообщим об этом 8 июня, когда документы поступят маршалу (спикер — прим. ТАСС) Сейма. После завершения соответствующей процедуры мы сможем официально приступить к сбору подписей», — рассказал Банашек. Инициатива предполагает уголовное наказание за пропаганду бандеровской идеологии, добавил он. Отмечается, что парламент обязан рассмотреть проект, если он соберет 100 тыс. подписей граждан страны.