В Польше готовят новый проект закона о запрете пропаганды бандеровской идеологии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Новый проект закона о запрете пропаганды украинского национализма готовят для передачи на рассмотрение в Сейм Польши (нижняя палата парламента). Об этом сообщил советник польского лидера Кароля Навроцкого Якуб Банашек в беседе с агентством PAP.
По его словам, на этот раз это будет общественная инициатива, которая стала реакцией на последние решения Владимира Зеленского по прославлению бандеровцев. «Проект закона вместе с обоснованием, а также технические вопросы, такие как юридическое сопровождение, уже подготовлены, но официально мы сообщим об этом 8 июня, когда документы поступят маршалу (спикер — прим. ТАСС) Сейма. После завершения соответствующей процедуры мы сможем официально приступить к сбору подписей», — рассказал Банашек. Инициатива предполагает уголовное наказание за пропаганду бандеровской идеологии, добавил он. Отмечается, что парламент обязан рассмотреть проект, если он соберет 100 тыс. подписей граждан страны.
В Сейме на рассмотрении уже находятся два аналогичных проекта — президентский, который был внесен в сентябре 2025 года, а также законопроект, предложенный оппозиционной партией «Право и справедливость». Оба, по словам Банашека, «заморожены» в нижней палате парламента.
Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как 26 мая Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало возмущение в Польше. Экс-президент республики Лех Валенса заявил, что, «воздавая честь бандитам из УПА», Зеленский оскорбил «всех убитых» поляков. Валенса отказался продолжать поддерживать Зеленского после такого решения. МИД Польши в связи с произошедшим вызвал украинского посла в Варшаве Василия Боднара и выразил ему обеспокоенность по этому поводу. В свою очередь Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.
Представители польских властей, в том числе Институт национальной памяти, время от времени выражают возмущение прославлением Киевом бандеровцев, виновных в гибели более 100 тыс. поляков на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025-м 11 июля было объявлено государственным памятным днем.