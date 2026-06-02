США нарастят выпуск ядерного топлива из-за запрета на импорт из России

США увеличат свои мощности по производству ядерного топлива на 50% в преддверии запрета на импорт российского реакторного топлива, который должен вступить в силу в 2028 году, пишет Financial Times.
В связи с приближением срока компания Urenco объявила о строительстве нового завода по обогащению урана в штате Нью-Мексико.
Весной 2024 года администрация Джо Байдена ввела закон о запрете импорта урана из России. Он действует до 2040 года, но до 2028-го американские энергетические компании могут получать разрешение на импорт российского урана, если нет других источников поставок. В ответ Россия ввела временные ограничения на поставки урана в США. В администрации Байдена отметили, что это может вызвать нарушения в ядерной энергетике у США и союзников.
В настоящий момент Россия контролирует почти половину мировых мощностей по обогащению урана и поставляет до пятой части ядерного топлива, используемого в США.
FT указывает, что Urenco на сегодняшний день является единственным поставщиком, имеющим завод в США, с годовой производительностью 4,3 млн единиц разделительной работы (ЕРР), что составляет около трети спроса Штатов. Компания уже увеличила производительность своего завода на 700 тыс. ЕРР.
Планируется, что многомиллиардные инвестиции компаний, частично принадлежащих Великобритании и Нидерландам, в строительство нового завода позволят увеличить производительность еще на 2,1 млн ЕРР.
«Это расширение подтверждает нашу приверженность созданию устойчивой цепочки поставок ядерного топлива в США, ориентированной на удовлетворение потребностей наших клиентов, а также на поддержку энергетической безопасности США», — заявил генеральный директор Urenco Борис Шухт, добавив, что новый завод должен начать работу в 2032 году.
В материале отмечается, что контроль России над поставками ядерного топлива вызывает тревогу в Вашингтоне, который стремится расширить свою ядерную промышленность и экспортировать свои технологии за рубеж.
Однако, отмечает FT, американские компании сталкиваются с жесткой конкуренцией. 28 мая Россия и Казахстан договорились о строительстве атомной электростанции стоимостью $16,4 млрд. Строительством займется российская компания «Росатом».
Главный заместитель помощника секретаря в Управлении ядерной энергии Министерства энергетики США Майкл Гофф в беседе с FT заявил, что администрация Трампа предпочла бы, чтобы Казахстан выбрал для строительства США или страну-союзника.
«Мы действительно хотим обеспечить внедрение американских технологий по всему миру. Мы хотим гарантировать, что сможем устанавливать стандарты безопасности, защищенности и нераспространения… Крайне важно, чтобы мы сохранили это лидерство», — сказал он.
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