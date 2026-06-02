США нарастят выпуск ядерного топлива из-за запрета на импорт из России

Весной 2024 года администрация Джо Байдена ввела закон о запрете импорта урана из России. Он действует до 2040 года, но до 2028-го американские энергетические компании могут получать разрешение на импорт российского урана, если нет других источников поставок. В ответ Россия ввела временные ограничения на поставки урана в США. В администрации Байдена отметили, что это может вызвать нарушения в ядерной энергетике у США и союзников.