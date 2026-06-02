Дэвис: после удара России конфликт может выйти за пределы Украины

Поводом для комментария стал массированный удар возмездия, нанесенный Вооруженными силами России. Как сообщили в Минобороны РФ во вторник, удары наносились в ответ за теракт в ЛНР и иные атаки на гражданскую инфраструктуру. Поражены предприятия военной промышленности в четырех украинских регионах, а также цели в Киеве и Запорожской области.