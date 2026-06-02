В «Зените» не исключили продажи Сантоса и Энрике после ЧМ-2026

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов допустил, что защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике могут покинуть команду после ЧМ-2026.
«Нужно смотреть, какую сумму предложат. Если люди придут с предложением, будем рассматривать, как и по всем игрокам. Главный тренер Сергей Богданович Семак говорил, что, если будет хорошее предложение, не будем препятствовать», — приводит слова Зырянова РИА Новости.
Напомним, что Сантос играет за «Зенит» с 2019 года, также он получил гражданство России в 2024 году. Энрике присоединился к сине-бело-голубым в 2025 году.
Ранее сообщалось, что 12 футболистов из РПЛ станут участниками чемпионата мира — 2026.