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В «Зените» не исключили продажи Сантоса и Энрике после ЧМ-2026

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов допустил, что защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике могут покинуть команду после ЧМ-2026.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов допустил, что защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике могут покинуть команду после ЧМ-2026.

«Нужно смотреть, какую сумму предложат. Если люди придут с предложением, будем рассматривать, как и по всем игрокам. Главный тренер Сергей Богданович Семак говорил, что, если будет хорошее предложение, не будем препятствовать», — приводит слова Зырянова РИА Новости.

Напомним, что Сантос играет за «Зенит» с 2019 года, также он получил гражданство России в 2024 году. Энрике присоединился к сине-бело-голубым в 2025 году.

Чемпионат мира пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Бразилии сыграет на групповом этапе с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Ранее сообщалось, что 12 футболистов из РПЛ станут участниками чемпионата мира — 2026.

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