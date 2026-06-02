В «Зените» не исключили продажи Сантоса и Энрике после ЧМ-2026

«Нужно смотреть, какую сумму предложат. Если люди придут с предложением, будем рассматривать, как и по всем игрокам. Главный тренер Сергей Богданович Семак говорил, что, если будет хорошее предложение, не будем препятствовать», — приводит слова Зырянова РИА Новости.