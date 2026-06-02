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Патриарх: людям творческих профессий не надо уходить со светлой стороны истории

Людям творческих профессий не надо «уходить со светлой стороны истории», «работать на сатану», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Людям творческих профессий не надо «уходить со светлой стороны истории», «работать на сатану», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Об этом он сказал на церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве.

По его словам, нередко люди растрачивают талант «на что-то приземленное, на суету мира».

«Обращаюсь сегодня ко всем талантливым людям, кто пишет, кто ставит фильмы, кто вообще влияет через искусство — не надо развращать людей, не надо работать на сатану!» — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что будущее за традиционными ценностями.

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