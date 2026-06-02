Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице в России

«Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего родного языка, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся, даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно, причём иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, какие-то бренды, которые не могут менять свои названия, ну и не надо», — сказал он на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.