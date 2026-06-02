Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице в России

Президент России Владимир Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице в городах страны.

Президент России Владимир Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице в городах страны.

«Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего родного языка, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся, даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно, причём иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, какие-то бренды, которые не могут менять свои названия, ну и не надо», — сказал он на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

При этом Путин отметил, что можно, даже используя такие бренды, подумать о том, как это сделать «удобоваримо» для России.

Президент также поддержал идею возрождения в России Пушкинского общества.

Кроме того, российский лидер предложил запустить в детских лагерях тематические смены, посвящённые русскому языку.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал о случаях, когда вывеска на иностранном языке не обернётся штрафом.