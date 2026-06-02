Новый премьер Латвии хочет разорвать торговые связи с Россией

«(Кулбергс — ред.) подчеркнул, что по-прежнему настаивает на том, что деловые связи с Россией сохранять не следует… На вопрос о том, означает ли сказанное им, что план Латвии предусматривает прекращение импорта и экспорта в Россию с некоторыми исключениями, Кулбергс ответил утвердительно», — говорится в сообщении.