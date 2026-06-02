Новый премьер Латвии хочет разорвать торговые связи с Россией

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, правительство которого утвердили в четверг, заявил, что хочет разорвать торговые связи с Россией и поручает это МИД, но признал, что без исключений в этом вопросе не обойтись, передает агентство LETA.
«(Кулбергс — ред.) подчеркнул, что по-прежнему настаивает на том, что деловые связи с Россией сохранять не следует… На вопрос о том, означает ли сказанное им, что план Латвии предусматривает прекращение импорта и экспорта в Россию с некоторыми исключениями, Кулбергс ответил утвердительно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер поручит главе МИД Байбе Браже «найти решение этого вопроса» в координации с ЕС.
Кулбергс при этом признал, что фармацевтический сектор Латвии не сможет быстро перестроиться на другой рынок, поэтому вопрос будет обсуждаться с руководителями фармацевтических компаний. Какие еще секторы могут рассчитывать на исключения, Кулбергс не уточнил.
По данным LETA, за первые три месяца 2026 года Латвия экспортировала товары в Россию на сумму 244,15 миллиона евро, а импортировала из России на сумму 10,51 миллиона евро.