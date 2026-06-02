Politico: Венгрия готова снять вето на вступление Украины в ЕС

Венгрия может отказаться от многолетней политики блокирования евроинтеграции Украины. Будапешт дал понять партнерам по ЕС, что готов снять вето на начало переговоров о вступлении Киева и Кишинева в Евросоюз. В Европе вновь разгорелись споры о перспективах расширения объединения: одни политики требуют ускорить процесс, другие настаивают, что сначала необходимо добиться мира на Украине и решить накопившиеся политические противоречия. Что изменилось после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии и как на возможное вступление Украины смотрят в разных странах ЕС — в материале «Газеты.Ru».